Разработан ИИ-навигатор для слабовидящих людей

Для распознавания объектов разработчики используют модель сверточной нейронной сети, которую обучают на вручную размеченных данных. ИИ умеет предупреждать об объектах на расстоянии около пяти метров, чтобы не перегружать пользователя информацией, а также реагировать на неожиданно появившиеся препятствия, такие как машины или закрывшиеся ворота, — приложение обрабатывает кадры за 300 мс. От отечественных и зарубежных аналогов разработка отличается тем, что способна работать в офлайн-режиме и не содержит рекламы и платной подписки.