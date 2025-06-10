Опять грязь и паутина: в Пермском крае закрылись еще две точки общепита

Индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания, не обеспечили на своих предприятиях проведение производственного контроля и поточность процессов, допустили прием и хранение пищевой продукции без сопроводительной документации и маркировок, в производственных цехах не хватало технологического и моечного оборудования, инвентаря и посуды, у сотрудников отсутствовали медкнижки, помещения, предназначенные для приема пищи посетителями, были не убраны, имелась пыль, паутина и жирный налет.