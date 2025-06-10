Опять грязь и паутина: в Пермском крае закрылись еще две точки общепита

Проверку на соблюдение СанПин не прошли кафе быстрого питания «Шаверма» в деревне Петровка и пекарня «Барин» в селе Култаево. В обоих заведениях были выявлены нарушения, угрожающие жизни и здоровью людей.
Индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания, не обеспечили на своих предприятиях проведение производственного контроля и поточность процессов, допустили прием и хранение пищевой продукции без сопроводительной документации и маркировок, в производственных цехах не хватало технологического и моечного оборудования, инвентаря и посуды, у сотрудников отсутствовали медкнижки, помещения, предназначенные для приема пищи посетителями, были не убраны, имелась пыль, паутина и жирный налет.
Суд признал индивидуальных предпринимателей виновными в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности. «Шаверма» закрыта на 85 суток, а пекарня — на 65.
Соответствующие исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов по Пермскому району ГУФССП России по Пермскому краю. В ходе проведения исполнительных действий помещения были опечатаны. Предприниматели предупреждены об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будет проверяться сохранность пломб.