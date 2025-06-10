В центре Омска перекроют центральные магистрали для празднования Дня России

Полное ограничение движения произойдет с 11:30 до 13:00 12 июня по улица Ленина, на участке от улицы Партизанской до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост; по улице Партизанская, на участке от улицы Ленина до улицы Некрасова; по улице Щербанева, на участке от улицы Ленина до улицы Бударина. Под запрет движения в указанные сроки попадает участок автодороги на площади Ленина, от улицы Лермонтова до Юбилейного моста; улица Думская, на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина. Также будет запрещена парковка в местах проведения мероприятий.