В центре Омска перекроют центральные магистрали для празднования Дня России

В департаменте общественной безопасности города Омска перечислили улицы и площади, которые будут перекрыты с 10 по 13 июня в связи с праздничными мероприятиями. Информация появилась сегодня, 10 июня, на официальном сайте омской мэрии.
Закрывается для движения с 12:00 10 июня до 20:00 11 июня улица Герцена по одной правой полосе со стороны движения на участке от улицы Интернациональной до площади Победы. В это же время будет запрещен проезд по двум правым полосам улицы Ленина, на участке от площади Победы до улицы Тарской.
Запрет движения продолжится с 18:00 11 июня до 20:00 13 июня по улице Ленина, на участке от автомобильной развязки от площади Победы до пересечения с улицей Партизанской и улицей Щербанева. Также на двое суток — с 20:00 11 июня до 20:00 13 июня — будут перекрыты улица Герцена, на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина включая Площадь Победы, и улица Ленина — на участке от улицы Тарской до площади Победы.
Полное ограничение движения произойдет с 11:30 до 13:00 12 июня по улица Ленина, на участке от улицы Партизанской до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост; по улице Партизанская, на участке от улицы Ленина до улицы Некрасова; по улице Щербанева, на участке от улицы Ленина до улицы Бударина. Под запрет движения в указанные сроки попадает участок автодороги на площади Ленина, от улицы Лермонтова до Юбилейного моста; улица Думская, на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина. Также будет запрещена парковка в местах проведения мероприятий.
Департаментом предлагаются возможные маршруты объезда: по улицам Тарской, Интернациональной, Гагарина, проспекту К. Маркса. В течение этих дней водителям придется корректировать свои маршруты с учетом сложившихся изменений, отмечают в ведомстве.