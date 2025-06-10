На Урале банк терроризировал женщину звонками, требуя вернуть несуществующий долг

Как рассказала сама свердловчанка, у нее с банком нет заключенных кредитных договоров, по которым могла бы образоваться задолженность. А вот ее супруг имел перед банком кредитные обязательства. Специалисты отдела контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУФССП провели проверку, установив, что гражданка не является стороной договорных отношений, согласие на взаимодействие с ней банков ни женщина ни ее супруг не давали.