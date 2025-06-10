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В Самаре реставрируют готическую усадьбу Субботина на улице Алексея Толстого, 30

В Самаре начали приводить в порядок дом на Алексея Толстого, 30.

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В Самаре начали приводить в порядок дом на Алексея Толстого, 30. Ранее Здание принадлежало знаменитому горожанину Андрею Субботину.

На данный момент рабочие занимаются восстановлением фасада дома. Там необходимо убрать трещины, заново окрасить некоторые детали и обновить герметики.

Градозащитники намекают, что нужно сохранить историческую плитку на фасаде.

Здание было возведено еще в 1910 году. После революции постройка была национализирована.

Это одно из немногих зданий в Самаре, выполненных в готическом стиле.

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