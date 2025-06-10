В Самаре реставрируют готическую усадьбу Субботина на улице Алексея Толстого, 30

В Самаре начали приводить в порядок дом на Алексея Толстого, 30. Ранее Здание принадлежало знаменитому горожанину Андрею Субботину.
На данный момент рабочие занимаются восстановлением фасада дома. Там необходимо убрать трещины, заново окрасить некоторые детали и обновить герметики.
Градозащитники намекают, что нужно сохранить историческую плитку на фасаде.
Здание было возведено еще в 1910 году. После революции постройка была национализирована.
Это одно из немногих зданий в Самаре, выполненных в готическом стиле.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. А также читайте наши материалы на Дзене.