Сергей Савин стал первым новичком ВК «Нова» из Самарской области

Представители клуба сообщили о переходе доигровщика, мастера спорта международного класса, вечером 9 июня.
36-летний Сергей Савин перебрался в 63-й регион из ВК «Динамо-Урал». Также выступал за «Югру-Самотлор», нижегородскую «Губернию», новосибирский «Локомотив».
Есть опыт игры за сборную России. В 2013 году брал с ней золото Универсиады.
Ранее «Нова» продлила контракт с доигровщиком Михаилом Даниловым.
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