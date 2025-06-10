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Сергей Савин стал первым новичком ВК «Нова» из Самарской области

Перебрался в 63-й регион из ВК «Динамо-Урал». Также выступал за «Югру-Самотлор», нижегородскую «Губернию», новосибирский «Локомотив». Есть опыт игры за сборную.

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Представители клуба сообщили о переходе доигровщика, мастера спорта международного класса, вечером 9 июня.

36-летний Сергей Савин перебрался в 63-й регион из ВК «Динамо-Урал». Также выступал за «Югру-Самотлор», нижегородскую «Губернию», новосибирский «Локомотив».

Есть опыт игры за сборную России. В 2013 году брал с ней золото Универсиады.

Ранее «Нова» продлила контракт с доигровщиком Михаилом Даниловым.

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