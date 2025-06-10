Демограф подсказала губернаторам, как выполнить KPI по рождаемости

По словам Елены Чуриловой, из репродуктивного возраста еще не вышли многочисленные когорты россиянок, родившихся во второй половине 1980-х годов. «Этим женщинам сейчас от 35 до 40 лет, а это отличный возраст для рождения детей, которых хотели, но по каким-то причинам откладывали, — говорит собеседница агентства. — Здоровье еще позволяет, и риски, связанные с беременностью, родами и здоровьем плода, не так высоки».