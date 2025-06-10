Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Демограф подсказала губернаторам, как выполнить KPI по рождаемости

Только крупные денежные выплаты способны повлиять на решение россиянок родить еще одного ребенка. Таким мнением с URA.RU поделилась старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.

Помогут крупные выплаты на второго и третьего ребенка.

Только крупные денежные выплаты способны повлиять на решение россиянок родить еще одного ребенка. Таким мнением с URA.RU поделилась старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.

«Суммарный коэффициент рождаемости растет в случае, если женщины сокращают интервалы между рождениями или рожают ребенка раньше, чем планировали изначально, — поясняет демограф. — Таким образом, относительно быстрый рост коэффициента можно достичь крупными выплатами на рождение вторых и третьих детей».

По словам Елены Чуриловой, из репродуктивного возраста еще не вышли многочисленные когорты россиянок, родившихся во второй половине 1980-х годов. «Этим женщинам сейчас от 35 до 40 лет, а это отличный возраст для рождения детей, которых хотели, но по каким-то причинам откладывали, — говорит собеседница агентства. — Здоровье еще позволяет, и риски, связанные с беременностью, родами и здоровьем плода, не так высоки».

При этом демограф признает, что далеко не все регионы могут позволить себе выплачивать семьям щедрые суммы на рождение детей. О том, какие еще меры помогут губернаторам справиться с задачей повышения рождаемости, читайте в материале URA.RU.