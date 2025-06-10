Демограф подсказала губернаторам, как выполнить KPI по рождаемости

Помогут крупные выплаты на второго и третьего ребенка.
Только крупные денежные выплаты способны повлиять на решение россиянок родить еще одного ребенка. Таким мнением с URA.RU поделилась старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.
«Суммарный коэффициент рождаемости растет в случае, если женщины сокращают интервалы между рождениями или рожают ребенка раньше, чем планировали изначально, — поясняет демограф. — Таким образом, относительно быстрый рост коэффициента можно достичь крупными выплатами на рождение вторых и третьих детей».
По словам Елены Чуриловой, из репродуктивного возраста еще не вышли многочисленные когорты россиянок, родившихся во второй половине 1980-х годов. «Этим женщинам сейчас от 35 до 40 лет, а это отличный возраст для рождения детей, которых хотели, но по каким-то причинам откладывали, — говорит собеседница агентства. — Здоровье еще позволяет, и риски, связанные с беременностью, родами и здоровьем плода, не так высоки».
При этом демограф признает, что далеко не все регионы могут позволить себе выплачивать семьям щедрые суммы на рождение детей. О том, какие еще меры помогут губернаторам справиться с задачей повышения рождаемости, читайте в материале URA.RU.