Лекции в самарском музее «Заварка»: искусство после войны и память в кино

14 и 15 июня в Музее-галерее «Заварка» пройдут две лекции. Подробности рассказали в пресс-службе учреждения.
14 июня в 16:00 пройдет лекция «Послевоенное искусство в российском и мировом опыте» (16+). Выступит художник и старший научный сотрудник Кирилл Гуров. Он расскажет, как художники разных стран переосмысляли трагедии Второй мировой и Великой Отечественной войн, и как это повлияло на искусство. Будут рассмотрены работы Гелия Коржева, Марка Ротко, Кристиана Болтански, Ансельма Кифера и других.
А 15 июня в 16:00 — лекция «Память и разрушения» (12+) из цикла «Архитектура в кадре». Архитектор-реставратор Любовь Ионова расскажет, как кино помогает сохранять облик разрушенных зданий, и как архитектура отображается в фильмах. Примеры — «Встреча на Эльбе», «Гладиатор», «2012» и «Мастер и Маргарита».
Вход на оба мероприятия — по билетам. Адрес: ул. Самарская, 207.
Ранее мы писали, что 12 июня на площади Куйбышева пройдет концерт российской рок-группы «Звери» в честь Дня России.
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