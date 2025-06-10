Лекции в самарском музее «Заварка»: искусство после войны и память в кино

14 июня в 16:00 пройдет лекция «Послевоенное искусство в российском и мировом опыте» (16+). Выступит художник и старший научный сотрудник Кирилл Гуров. Он расскажет, как художники разных стран переосмысляли трагедии Второй мировой и Великой Отечественной войн, и как это повлияло на искусство. Будут рассмотрены работы Гелия Коржева, Марка Ротко, Кристиана Болтански, Ансельма Кифера и других.