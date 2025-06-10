Вызывает удивление: профессор филологии оценил расширение списка матерных слов в России

Расширение списка нецензурных слов, которые оказались под запретом в российских СМИ, вызывает удивление. Поскольку с точки зрения языкового употребления такие решения не всегда обоснованны. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил доктор филологических наук, профессор Анатолий Баранов.
Ученый отметил, что дополнительно включенные в список нецензурных слова слабо связаны с реальной речевой практикой и употреблением в обществе.
По его словам, в русском языке есть четыре ключевых нецензурных корня, каждый из них отличается по стилистике и жанровому применению. При этом некоторые подпадают под культурные и правовые ограничения.
«Однако слова с остальными корнями, упомянутыми в справочнике, разработанном Санкт-Петербургским госуниверситетом, относятся к другим стилистическим регистрам: они грубые, неприличные, бранные или диалектные. Поэтому такая классификация вызывает удивление», — объясняет ученый.
Ранее Лидия Малыгина, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ, рассказала, что русский мат славянского происхождения. Четыре известные каждому русскому человеку корня можно встретить и в македонском, и в словенском, и в других славянских языках.
Скорее всего, мат был элементом языческих культов, связанных с плодородием, например, с заговором скота или призывом дождя. Когда на Русь пришло христианство, отметила ученый, церковь начала активную борьбу с языческими культами, в том числе с матерными словами как одним из проявлений культа. Отсюда такая сильная табуированность этих форм.