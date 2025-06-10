Вызывает удивление: профессор филологии оценил расширение списка матерных слов в России

Скорее всего, мат был элементом языческих культов, связанных с плодородием, например, с заговором скота или призывом дождя. Когда на Русь пришло христианство, отметила ученый, церковь начала активную борьбу с языческими культами, в том числе с матерными словами как одним из проявлений культа. Отсюда такая сильная табуированность этих форм.