В Казани одобрили проект центра фигурного катания Алины Загитовой

В Казани межведомственная комиссия по вопросам градостроительной деятельности одобрила проект центра фигурного катания имени Алины Загитовой. Он расположится на улице Портовой, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Место для строительства выбрано удачно, а облик будущего центра достоин внимания. В городе обычно строят строгие спортивные объекты, а этот будет красивым, добили в пресс-службе.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова будет курировать работу центра и принимать участие в его управлении. Также на заседании комиссии были рассмотрены другие проекты строительства в исторической части города и на острове-граде Свияжск.
Напомним, в Казани на ледовом шоу Медведева предстала в новом готическом образе. Ее выступление завершило новое представление Этери Тутберидзе.