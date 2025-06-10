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На ликвидацию последствий разлива топлива на Енисее уйдет до трех недель

В Енисей вылилось около 30 тонн дизельного топлива.

Источник: Аргументы и факты

На ликвидацию последствий разлива 30 тонн дизельного топлива на реке Енисей в Красноярском крае потребуется две-три недели. Такие сроки назвали в администрации Казачинского района.

«По оценке специалистов, при благоприятных погодных условиях устранение чрезвычайной ситуации займёт около двух-трёх недель», — сказано в сообщении властей.

8 июня на Енисее при прохождении Казачинского порога частично затонуло судно, получившее пробоину в результате столкновения с подводным препятствием. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру, судно принадлежит тюменскому предприятию «Обь-Иртышское речное пароходство».

Глава Казачинского района Юрий Озерских рассказал, что в Енисей вылилось около 30 тонн дизельного топлива. Нефтяная пленка на реке растянулась на 30 километров от места ЧП.