На ликвидацию последствий разлива топлива на Енисее уйдет до трех недель

8 июня на Енисее при прохождении Казачинского порога частично затонуло судно, получившее пробоину в результате столкновения с подводным препятствием. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру, судно принадлежит тюменскому предприятию «Обь-Иртышское речное пароходство».