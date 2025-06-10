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Немножко попользовался чужой картой: житель Прикамья получил 4 месяца исправительных работ

По ходатайству судебного пристава невыплаченный уголовный штраф заменен жителю Пермского края на исправительные работы.

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По ходатайству судебного пристава невыплаченный уголовный штраф заменен жителю Пермского края на исправительные работы.

Районным судом уроженец п. Полазна Добрянского городского округа признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Найдя на улице чужую банковскую карту, он воспользовался ею, потратив со счета владелицы около 6 тысяч рублей на мелкие бытовые покупки в супермаркетах и аптеке.

Приговором суда гражданин был подвергнут наказанию в виде уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Исполнительный лист о взыскании поступил в отделение судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок наказание будет заменено.

Мужчина не внял предупреждению, в связи с чем сотрудник органа принудительного исполнения обратился в суд с представлением о замене наказания. Судья удовлетворил ходатайство: вместо штрафа фигурант получил 4 месяца исправительных работ. 10% от его заработка будет удерживаться в доход государства.