Немножко попользовался чужой картой: житель Прикамья получил 4 месяца исправительных работ

Приговором суда гражданин был подвергнут наказанию в виде уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Исполнительный лист о взыскании поступил в отделение судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок наказание будет заменено.