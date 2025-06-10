В Госдуме предложили депортировать мигрантов за хамство и неуважение к россиянам

«Никто, находясь в нашей стране по трудовой или туристической визе, не вправе вести себя подобным образом. Это абсолютно недопустимо и не подлежит обсуждению. Если кто-то приезжает в Россию и воспринимает нас как кормовую базу — только чтобы заработать и пользоваться социальными благами, — то отношение к таким людям должно быть соответствующим», — подчеркнул депутат.