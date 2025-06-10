Депутат ГД Хамзаев обеспокоен ростом случаев хамского поведения мигрантов и подчеркнул необходимость «двойного спроса» для иностранцев.
Мигрантов, не уважающих россиян, нужно немедленно депортировать без права на возвращение в Россию. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.
«Никто, находясь в нашей стране по трудовой или туристической визе, не вправе вести себя подобным образом. Это абсолютно недопустимо и не подлежит обсуждению. Если кто-то приезжает в Россию и воспринимает нас как кормовую базу — только чтобы заработать и пользоваться социальными благами, — то отношение к таким людям должно быть соответствующим», — подчеркнул депутат.
Хамзаев призвал ужесточить контроль над мигрантами и считать нелегальное пребывание в России отягчающим обстоятельством при правонарушенияхФото: Пресс-служба Госдумы.
Хамзаев выступил с призывом ужесточить контроль над мигрантами и считать нелегальное пребывание в России отягчающим обстоятельством при правонарушениях. Он выразил обеспокоенность ростом случаев хамского поведения мигрантов и подчеркнул необходимость «двойного спроса» для иностранцев, включая возможность пожизненной депортации.
Активист Народного фронта Эрнест Макаренко заявил URA.RU, что агрессивное поведение мигрантов — часть целенаправленной программы западных спецслужб, направленной на подрыв России изнутри. По его словам, в страну завозят специально отобранных мигрантов и их семьи, которые получают пособия и гражданство для замещения коренного населения и влияния на политическую ситуацию.
По его мнению, общество должно перестать бояться реагировать на хамское поведение мигрантов и активно сообщать о них в правоохранительные органы. Подробнее о том, какие законодательные меры необходимы для защиты граждан от подобных инцидентов, читайте в материале URA.RU.