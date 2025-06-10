В Челябинске более тысячи домов в пяти районах останутся без горячей воды

Также проводятся гидравлические испытания в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. С 17 июня шесть котельных проведут работы с отключением горячей воды, еще одна, в поселке Шагол, с 30 июня. Адреса можно посмотреть по ссылке.