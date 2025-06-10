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В Челябинске более тысячи домов в пяти районах останутся без горячей воды

Через неделю в городе стартует второй этап опрессовок.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Reuters

В Челябинске через неделю более тысячи домов и 179 учреждений социальной сферы в пяти районах города останутся без горячей воды. В городе стартует второй этап опрессовок, сообщили в мэрии.

Второй этап начнется 17 июня и продлится до 1 июля включительно.

Горячую воду отключат в 1260 многоквартирных домах и 179 учреждениях социальной сферы в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах города. Перечень домов опубликовали на сайте администрации.

Также проводятся гидравлические испытания в домах, обслуживаемых локальными источниками теплоснабжения. С 17 июня шесть котельных проведут работы с отключением горячей воды, еще одна, в поселке Шагол, с 30 июня. Адреса можно посмотреть по ссылке.

Плановый срок отключения горячей воды составляет две недели. При необходимости опрессовку могут продлить.

Ранее сообщалось об отключении воды в Советском районе сегодня, 10 июня.