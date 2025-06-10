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В омском минтруда опровергли информацию об отмене выплат студентам колледжей

В ведомстве рассказали, что теперь выплаты при рождении ребенка будут получать все студенты.

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Источник: Комсомольская правда

В министерстве труда и социального развития Омской области прокомментировали информацию об отмене выплаты студентам колледжей и техникумов при рождении ребенка. Как заверили в ведомстве, ситуация была неверно истолкована в СМИ.

По словам главы регионального минтруда Ирины Варнавской, внесение изменений в Указ губернатора о дополнительной мере социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в связи с рождением ребенка студенческим семьям, напротив, позволило расширить категории ее получателей.

Право на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей будет предоставлено всем учащимся профессиональных образовательных организаций независимо от образовательной программы среднего профессионального образования, по которым они проходят обучение.

Теперь обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования, расположенных на территории Омской области, предусмотрены равные условия получения выплаты.