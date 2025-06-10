В Ростовской области Роспотребнадзор зафиксировал ухудшение качества воды

Серьезная ситуация сложилась в Азове, где все 100% взятых проб не соответствуют санитарно-химическим нормативам. Исследования проводились в водоемах, которые используются для централизованного водоснабжения и пищевой промышленности. Результаты оказались неутешительными для всего региона: в Шахтах 57,9% проб не соответствуют стандартам, а в Таганроге 41% образцов не прошли проверку по санитарно-химическим показателям. В Ростове-на-Дону в прошлом году 34% проб не отвечали микробиологическим нормам.