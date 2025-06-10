Россиянам напомнили, какие заборы можно ставить на дачных участках

Специалист опроверг информацию о возможных штрафах в 30 тысяч рублей за высокие заборы, подчеркнув, что такие нормы не закреплены законодательно. По его словам, вопрос ограждений между участками должен решаться по взаимному согласию соседей, поскольку слишком высокое ограждение может создавать тень, а низкое — не обеспечивать достаточную приватность.