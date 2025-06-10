Россиянам напомнили, какие заборы можно ставить на дачных участках

Россиянам напомнили, какие заборы можно ставить на дачах. Строительство глухих ограждений между участками регулируется рекомендательными нормами, а не обязательными законами. Как пояснил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук в беседе с РИА Новости, единых строгих требований к высоте заборов не существует.
Специалист опроверг информацию о возможных штрафах в 30 тысяч рублей за высокие заборы, подчеркнув, что такие нормы не закреплены законодательно. По его словам, вопрос ограждений между участками должен решаться по взаимному согласию соседей, поскольку слишком высокое ограждение может создавать тень, а низкое — не обеспечивать достаточную приватность.
Юрист Наталия Скрябина уточнила, что при установке заборов следует ориентироваться на свод правил 53.13330.2019, который носит рекомендательный характер. При этом глухие ограждения со стороны улицы разрешены, а между участками возводить заборы более 1,8 метра не рекомендуется.
Прежде юрист Анастасия Билялова рассказала, как продавать собственный урожай без уплаты налогов. По ее словам, продавать продукцию можно только в специализированных местах — рынках и ярмарках после согласования с владельцем площадки.