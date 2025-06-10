В Узбекистане стартовал приём документов в академические лицеи

Vaib.uz (Узбекистан. 10 июня). С 10 июня в Узбекистане начался онлайн-приём документов от выпускников 9-х классов на поступление в академические лицеи на 2025/2026 учебный год. Регистрация осуществляется через специализированный портал my.edu.uz. Об этом сообщил Минвуз.