В Узбекистане стартовал приём документов в академические лицеи

Для подачи заявки абитуриентам необходимо указать данные ID-карты или свидетельства о рождении, а также загрузить в электронном виде следующие документы (в формате PDF или JPEG):
- одно цветное фото размером 3,5×4,5 см.
- документы, подтверждающие наличие льгот при поступлении — это могут быть дипломы победителей предметных олимпиад или сертификаты, подтверждающие уровень знаний по иностранным языкам и общеобразовательным предметам (при наличии).
В рамках приёма абитуриенты могут:
- выбрать до трёх академических лицеев, указав по одному профилю в каждом (при этом язык обучения должен быть одинаковым);
- выбрать иностранный язык, по которому будут сдавать вступительное тестирование.
Экзамены будут проводиться в регионе, где расположен выбранный лицей. Приём документов завершится 10 июля.
Дополнительную информацию можно получить в консультационных центрах, открытых при лицеях, или через официальный телеграм-бот Министерства образования — @eduuzuniversalbot.
Ознакомиться с квотами приёма в лицеи можно по этой ссылке. Информация о составе тестов, количестве заданий и критериях оценки доступна здесь.