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В Узбекистане стартовал приём документов в академические лицеи

Vaib.uz (Узбекистан. 10 июня). С 10 июня в Узбекистане начался онлайн-приём документов от выпускников 9-х классов на поступление в академические лицеи на 2025/2026 учебный год. Регистрация осуществляется через специализированный портал my.edu.uz. Об этом сообщил Минвуз.

Источник: Vaib.Uz

Для подачи заявки абитуриентам необходимо указать данные ID-карты или свидетельства о рождении, а также загрузить в электронном виде следующие документы (в формате PDF или JPEG):

  • одно цветное фото размером 3,5×4,5 см.
  • документы, подтверждающие наличие льгот при поступлении — это могут быть дипломы победителей предметных олимпиад или сертификаты, подтверждающие уровень знаний по иностранным языкам и общеобразовательным предметам (при наличии).

В рамках приёма абитуриенты могут:

  • выбрать до трёх академических лицеев, указав по одному профилю в каждом (при этом язык обучения должен быть одинаковым);
  • выбрать иностранный язык, по которому будут сдавать вступительное тестирование.

Экзамены будут проводиться в регионе, где расположен выбранный лицей. Приём документов завершится 10 июля.

Дополнительную информацию можно получить в консультационных центрах, открытых при лицеях, или через официальный телеграм-бот Министерства образования — @eduuzuniversalbot.

Ознакомиться с квотами приёма в лицеи можно по этой ссылке. Информация о составе тестов, количестве заданий и критериях оценки доступна здесь.