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Из-за жары на уральских трассах запретили движение тяжелых грузовиков

Ограничение для грузового транспорта ввели до 14 июня.

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Из-за неблагоприятных погодных метеорологических явлений, а именно в связи с повышением температуры воздуха выше +32 градусов, на федеральных трассах запретили движение тяжелым грузовым автомобилям.

«С 10.00 до 22.00 ежедневно с 10 по 14 июня вводится временное ограничение для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов на ФАД по Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО», — говорится в сообщении «Уралуправтодора».

Водителей призывают к внимательности, соблюдению дистанции и скоростного режима.