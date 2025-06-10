Из-за жары на уральских трассах запретили движение тяжелых грузовиков

«С 10.00 до 22.00 ежедневно с 10 по 14 июня вводится временное ограничение для грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов на ФАД по Свердловской, Тюменской, Курганской областей и ХМАО», — говорится в сообщении «Уралуправтодора».