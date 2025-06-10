Мошенники взламывают телефоны тестировщиков, предлагая им работу

Мошенники начали обманывать IT-специалистов и студентов, предлагая им фиктивную работу тестировщика мобильных приложений, из-за которой жертвы лишаются средств.
Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники на сайтах вакансий, в соцсетях и на фрилас-платформах размещают заманчивые объявления, в которых предлагают за час работы от трех до пяти тысяч рублей. Они представляются HR-специалистами известных компаний, а откликнувшихся кандидатов просят перейти в мессенджеры, где происходит основная часть обмана.
Так, соискателей убеждают заполнить анкету с персональными и банковскими данными, после чего под видом тестового задания присылают установочный файл APK, который в действительности является вредоносной программой, дающей доступ к SMS, уведомлениям и мобильным банковским приложениям. При этом жертве говорят отключить антивирус и вводить выданный код активации. Потом мошенники под предлогом постановки «в очередь тестировщиков» просят подождать полчаса, за которые успевают незаметно вывести средства со счетов.
Ранее сообщалось, что мошенники крадут подписи россиян от лица Росфинмониторинга.
В Госдуме сообщали о росте мошенничества с сайтами вузов в период поступления.