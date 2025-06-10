Мошенники взламывают телефоны тестировщиков, предлагая им работу

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники на сайтах вакансий, в соцсетях и на фрилас-платформах размещают заманчивые объявления, в которых предлагают за час работы от трех до пяти тысяч рублей. Они представляются HR-специалистами известных компаний, а откликнувшихся кандидатов просят перейти в мессенджеры, где происходит основная часть обмана.