Нумеролог считает, что мэр Красноярска Логинов может избежать тюремного заключения

Любушкина отметила, что мэр должен был вести себя честно и избегать нарушений закона, чтобы отработать карму своих предков. Она также подчеркнула, что в его судьбе присутствует «метка тюрьмы», что означает, что любое правонарушение может привести к серьезным последствиям.