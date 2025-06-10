Нумеролог считает, что мэр Красноярска Логинов может избежать тюремного заключения

Специалист в области нумерологии Кристина Любушкина высказала мнение о задержании мэра Владислава Логинова, утверждая, что он может избежать тюремного наказания. Об этом пишут sibnovosti.ru.
По словам эксперта, задержание не стало для нее неожиданностью — подобный сценарий был предсказан в дате рождения Логинова.
Любушкина отметила, что мэр должен был вести себя честно и избегать нарушений закона, чтобы отработать карму своих предков. Она также подчеркнула, что в его судьбе присутствует «метка тюрьмы», что означает, что любое правонарушение может привести к серьезным последствиям.
По мнению нумеролога, Логинов находится в периоде «экзамена души», который продлится до 60 лет. В это время его действия находятся под пристальным вниманием кармы. Специалист предупреждает, что в 58 лет у мэра могут возникнуть серьезные юридические проблемы.
Любушкина считает, что Логинов не действовал злонамеренно, а просто недооценил риски. Она также добавила, что ему следует быть осторожнее в отношениях с людьми, так как есть вероятность «подставы».
Несмотря на сложившуюся ситуацию, нумеролог предполагает, что Логинову удастся избежать тюремного заключения благодаря помощи со стороны окружающих. Судебные разбирательства могут затянуться, и в итоге наказание может ограничиться условным сроком или исправительными работами.
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