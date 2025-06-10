Красноярцам предложили выбрать имя для «Суслика-речника» на набережной

Напомним, скульптуру установили неподалеку от Коммунального моста 1 июня. У горожан уже появились традиции тереть ему голову на удачу и оставлять «подношения» в виде монеток. По легенде, отлитый в бронзе суслик сбежал с острова Татышев на лодке. Эта композиция станет одной из десяти, которые будут установлены по всему городу и изображать грызунов в разных образах. В каждую из них вписана буква. Все вместе они сложатся в слово «Красноярск».