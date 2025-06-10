Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам предложили выбрать имя для «Суслика-речника» на набережной

В Красноярске придумывают имя для скульптуры суслика.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Жителям Красноярска предложили выбрать имя для скульптуры «Суслик-речник» на Центральной набережной. Информация об этом появилась в соцсетях мэрии.

Напомним, скульптуру установили неподалеку от Коммунального моста 1 июня. У горожан уже появились традиции тереть ему голову на удачу и оставлять «подношения» в виде монеток. По легенде, отлитый в бронзе суслик сбежал с острова Татышев на лодке. Эта композиция станет одной из десяти, которые будут установлены по всему городу и изображать грызунов в разных образах. В каждую из них вписана буква. Все вместе они сложатся в слово «Красноярск».

Важным условием является то, что имя новой достопримечательности должно начинаться с изображенной на ней буквы. В данном случае, с буквы «К», которая изображена на лодке.

Варианты имен принимаются в телеграм-канале и паблике «Красгорпарка».