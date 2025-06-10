Колумбийцы просят посольство России найти родных, воевавших за ВСУ

Граждане Колумбии начали обращаться в российское посольство с просьбами об оказании помощи в установлении местонахождения их родственников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемников. Об этом рассказали в дипмиссии в Боготе.
«Действительно, к нам поступают запросы от родственников колумбийских наемников об оказании содействия в поиске их близких», — отметили дипломаты в беседе с РИА Новости.
Посольство рекомендовало колумбийцам обращаться в дипломатическое представительство их страны в Москве.
Посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра сообщил об отсутствии точных данных у Боготы о количестве колумбийцев, участвующих в украинском конфликте. По его словам, около 70−80 граждан страны погибли в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников организовали протестную акцию у здания Министерства иностранных дел в Боготе, требуя от правительства предоставить информацию о судьбе их близких.
Ранее стало известно, что британского наемника ВСУ Дэниэля Кинга уничтожили под Купянском.