Колумбийцы просят посольство России найти родных, воевавших за ВСУ

Посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра сообщил об отсутствии точных данных у Боготы о количестве колумбийцев, участвующих в украинском конфликте. По его словам, около 70−80 граждан страны погибли в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников организовали протестную акцию у здания Министерства иностранных дел в Боготе, требуя от правительства предоставить информацию о судьбе их близких.