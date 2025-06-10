Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колумбийцы просят посольство России найти родных, воевавших за ВСУ

В зоне СВО погибли около 80 наемников из Колумбии, заявил колумбийский посол в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.

Источник: Аргументы и факты

Граждане Колумбии начали обращаться в российское посольство с просьбами об оказании помощи в установлении местонахождения их родственников, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемников. Об этом рассказали в дипмиссии в Боготе.

«Действительно, к нам поступают запросы от родственников колумбийских наемников об оказании содействия в поиске их близких», — отметили дипломаты в беседе с РИА Новости.

Посольство рекомендовало колумбийцам обращаться в дипломатическое представительство их страны в Москве.

Посол Колумбии Эктор Исидро Аренас Нейра сообщил об отсутствии точных данных у Боготы о количестве колумбийцев, участвующих в украинском конфликте. По его словам, около 70−80 граждан страны погибли в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников организовали протестную акцию у здания Министерства иностранных дел в Боготе, требуя от правительства предоставить информацию о судьбе их близких.

Ранее стало известно, что британского наемника ВСУ Дэниэля Кинга уничтожили под Купянском.