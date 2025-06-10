Ринат Габитов стал врио начальника казанского УМВД

Ринат Габитов — уроженец Оренбурга, родился в 1983 году. Окончил Академию экономической безопасности при МВД России, Уфимский юридический институт МВД России и Академию Управления МВД России.
В органы внутренних дел пришел в 2005 году. Службу начал с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Промышленного района Оренбурга. В разные годы работал оперативником по линии БЭП и уголовного розыска.
В 2018 году назначен заместителем начальника полиции (по оперативной работе) Межмуниципального управления МВД России «Оренбургское», в 2021 — заместитель начальника управления — начальник полиции Межмуниципального управления МВД России «Оренбургское». Недолгое время проработал заместителем начальника управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан.
Награжден медалями МВД России И. Д. Путилина, «За отличие в службе» 3,2 степени и «За доблесть в службе».