Главные новости 10 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 июня 2025 года.
За ночь над регионами РФ ликвидировали 102 дрона ВСУ
В МИД Азербайджана недовольны высказыванием Мединского о Карабахе
В МИД Азербайджана после выхода в эфир RT интервью Владимира Мединского заявили, что помощник президента России исказил информацию о Нагорном Карабахе. Он назвал территорию спорной, но в дипломатическом ведомстве Азербайджана настаивают на том, что Карабах — неотъемлемая часть их страны.
Из-за атаки БПЛА временные ограничения вводили в 13 аэропортах РФ
13 российских аэропортов временно не принимали и не отправляли рейсы в ночь на 10 июня из-за атаки украинских дронов. Временные ограничения вводили в том числе в воздушных гаванях Калуги, Тамбова, Москвы, Саратова, Самары, Санкт-Петербурга, Нижнекамска, Ижевска и Кирова.
Калифорния подала в суд на Трампа из-за ввода Нацгвардии
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обратился с жалобой в федеральный суд Сан-Франциско, чтобы заставить президента США Дональда Трампа, Минобороны и главу Пентагона Пита Хеггета вывести Национальную гвардию из Лос-Анджелеса. По мнению властей штата, ввод военнослужащих является нарушением суверенитета.
Макрон допустил роспуск парламента Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что Национальное собрание страны придется распустить, если депутаты будут блокировать «движение страны вперед». Политик назвал действия депутатов, несогласных с решениями правительства, «безответственными». Макрон уже распускал парламент летом 2024 года.