Главные новости 10 июня 2025 года

В МИД Азербайджана после выхода в эфир RT интервью Владимира Мединского заявили, что помощник президента России исказил информацию о Нагорном Карабахе. Он назвал территорию спорной, но в дипломатическом ведомстве Азербайджана настаивают на том, что Карабах — неотъемлемая часть их страны.