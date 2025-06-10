В Самаре увеличили число речных рейсов до Рождествено

В Самарской области увеличено количество пассажирских рейсов по маршруту Самара — Рождествено. Такое решение было принято после проверки, проведённой Приволжской транспортной прокуратурой по поручению Генпрокуратуры России. Поводом для проверки стало обращение жительницы региона, пожаловавшейся на низкую доступность речных перевозок.
Выяснилось, что существующее расписание не справляется с пассажиропотоком — маршрутом активно пользуются, а число рейсов, выполняемых Самарским речным пассажирским предприятием, не соответствовало спросу.
В результате по требованию прокуратуры Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области увеличило количество ежедневных рейсов с 14 до 32. Кроме того, время работы маршрута продлили до 21:00.
По данным надзорного ведомства, за период навигации 2025 года пассажирооборот по маршруту уже превысил 60 тысяч человек.