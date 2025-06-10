Сразу в двух округах Краснодара произошло аварийное отключение света

Причиной этому стало повреждение на линиях 6−10 кВ, отключились ПС «ВП-554», ПС «НБ-305» и более 20 трансформаторных подстанций.



В связи с этим без электричества остались следующие улицы: Измаильская, Ратной Славы, Генерала Петрова, 4 отделение, Мира, Калинина, Карасунская, Береговая, Красная, Кубанская Набережная, Октябрьская, Постовая.



Сейчас на месте работает аварийная бригада.