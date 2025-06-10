Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сразу в двух округах Краснодара произошло аварийное отключение света

В Западном и Прикубанском округах Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в ЕДДС города.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Новая Кубань

Причиной этому стало повреждение на линиях 6−10 кВ, отключились ПС «ВП-554», ПС «НБ-305» и более 20 трансформаторных подстанций.

В связи с этим без электричества остались следующие улицы: Измаильская, Ратной Славы, Генерала Петрова, 4 отделение, Мира, Калинина, Карасунская, Береговая, Красная, Кубанская Набережная, Октябрьская, Постовая.

Сейчас на месте работает аварийная бригада.