Израиль грозит заключить под стражу Грету Тунберг и команду гуманитарного катера

Все 12 человек с перехваченной Израилем лодки с гуманитарной помощью, на борту которой находится шведская эко-активистка Грета Тунберг, прибыли в порт и передаются израильским властям. Об этом со ссылкой на группу поддержки Тунберг с товарищами сообщает Вloomberg.
Участников гуманитарного заплыва, как отмечается, переведут в израильскую тюрьму для содержания под стражей, «если они не согласятся покинуть страну немедленно, и в этом случае им может быть разрешено вылететь из Тель-Авива уже сегодня вечером».
Участники коалиции «Флотилия свободы» добавили, что они рассматривают этот шаг как нарушение международного права.
Напомним, 1 июня активисты во главе с Гретой Тунберг вышли на парусной яхте Madleen из сицилийского порта Катания в сторону многострадального палестинского анклава. Их акция получила название «Флотилия свободы».
9 июня судно с Гретой Тунберг перехватили на пути в сектор Газа. Как отметили в МИД Израиля, судно с Гретой Тунберг — это селфи-яхта знаменитостей, которые планировали «медиа-провокацию».
После этого шведская экоактивистка обвинила власти Израиля в своем похищении и призвала надавить на правительство Швеции для ее освобождения.