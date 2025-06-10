Туристы из Волгограда застряли в Анталье

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло волгоградского аэропорта, туристы должны были прилететь из Турции накануне, 9 июня, в 21−50 ч. Однако рейс авиакомпании Ural Atrlines был перенесен на утро 10 июня. Также не смогли вовремя отправиться на турецкий курорт и волгоградцы, которые должны были вылететь из воздушной гавани города-героя сегодня в 3−50 ч.