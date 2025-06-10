Имущество дочери экс-мэра Ростова Чернышёва продадут по решению суда. Ольга Чернышёва пыталась оспорить вердикт, однако безуспешно. Соответствующая информация размещена на сайте Арбитражного суда Ростовской области.
Дочь бывшего градоначальника признали банкротом. Один из кредиторов потребовал у неё более 17 млн рублей. Второй кредитор запросил около двух миллионов. Третий заявил требования в размере более 5,6 млн рублей.
Женщину признали банкротом (кстати, уже во второй раз). Была запущена процедура реструктуризации долгов.
«Ввести в отношении Чернышёвой Ольги Михайловны процедуру реализации имущества гражданина до 19.09.2025», — сказано в документе.
Решение было обжаловано, но осталось без изменений. Соответствующее постановление от 3 июня 2025 года также размещено в электронной картотеке на сайте суда.