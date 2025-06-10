В Петербурге массово сбоит сотовая связь и мобильный интернет

Downdetector фиксирует сбои у всех операторов.
Большая часть жалоб поступает именно из Петербурга и Ленинградской области.
Читатели пишут активно: «Мобильный интернет заглушили в СПб, Выборгский район», «В Павловске-Пушкине мобильного интернета не было», «В Приморском районе тоже глушат», «В Московском районе тоже мобильной сети не было. Я-то думала, что случилось, а тут такое безобразие на небе, оказывается», «У меня в Красносельском на “МегаФоне” тоже все мёртвое», «В Приморском отключен», «И у меня в Выборгском вырубился “МегаФон”», «Мобильный интернет от “Т-Мобайл” (бывший “Тинькоф Мобайл”) тоже сбоит в Выборгском районе», «У “Т-Мобайл” вместе с мобильным интернетом пропала возможность звонков (обычных)».
Число сбоев резко выросло после 5 часов утра, как раз когда в Пулково ввели ограничения.
Напомним, утром 10 июня в Ленинградской области было сбито три беспилотника: один в Тосненском районе, второй в Ломоносовском, третий в Гатчинском. Губернатор Александр Дрозденко предупредил, что в регионе местами ограничены мобильная связь и интернет. Аэропорт Пулково закрывали на три с лишним часа.