В Петербурге массово сбоит сотовая связь и мобильный интернет

Читатели пишут активно: «Мобильный интернет заглушили в СПб, Выборгский район», «В Павловске-Пушкине мобильного интернета не было», «В Приморском районе тоже глушат», «В Московском районе тоже мобильной сети не было. Я-то думала, что случилось, а тут такое безобразие на небе, оказывается», «У меня в Красносельском на “МегаФоне” тоже все мёртвое», «В Приморском отключен», «И у меня в Выборгском вырубился “МегаФон”», «Мобильный интернет от “Т-Мобайл” (бывший “Тинькоф Мобайл”) тоже сбоит в Выборгском районе», «У “Т-Мобайл” вместе с мобильным интернетом пропала возможность звонков (обычных)».