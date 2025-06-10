В Москве обновят 18 газорегуляторных пунктов

Бирюков отметил, что устаревшее оборудование будет заменено на новые ГРП шкафного типа, изготовленные из российских комплектующих на собственном производстве «Мосгаза». Новые ГРП отличаются высокой надежностью, пониженным уровнем шума и соответствуют всем требованиям безопасности. Все столичные ГРП оборудуются запорными устройствами, а параметры их работы контролируются из центральной диспетчерской АО «Мосгаз».