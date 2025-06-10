В Москве обновят 18 газорегуляторных пунктов

В 2025 году в Москве будет проведена модернизация 18 газорегуляторных пунктов (ГРП), сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
ГРП необходимы для снижения и поддержания давления газа в заданных пределах.
«Только в прошлом году модернизировали 15 таких объектов, что позволило обеспечить качественное газоснабжение потребителей и снизить износ сетей. В этом году запланированы работы на 18 пунктах», — сказал Бирюков.
В ходе работ также будут обновлены подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления. Все работы будут проводиться без отключения потребителей.
Бирюков отметил, что устаревшее оборудование будет заменено на новые ГРП шкафного типа, изготовленные из российских комплектующих на собственном производстве «Мосгаза». Новые ГРП отличаются высокой надежностью, пониженным уровнем шума и соответствуют всем требованиям безопасности. Все столичные ГРП оборудуются запорными устройствами, а параметры их работы контролируются из центральной диспетчерской АО «Мосгаз».