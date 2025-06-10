В Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда «Таврия»

«Ко мне подошел начальник поезда, я даже сначала подумал, может что-то случилось, может, дочка что-то натворила, — улыбается юбиляр. — Это интересно, радостно. Никогда со мной подобного не случалось. Я даже в лотереях не выигрывал никогда».