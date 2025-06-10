В Кишиневе на 3 дня ограничат доступ в общественные места из-за иностранных делегаций

Также будет проведен диалог со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу и членами группы дружбы с Французской Республикой во главе с депутатом Марчелой Адам. После этого состоятся беседы с представителями фракции партии «Действие и солидарность» и фракции Блока коммунистов и социалистов. Группа сенаторов пробудет в Молдове до 12 июня.