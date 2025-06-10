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В Кишиневе на 3 дня ограничат доступ в общественные места из-за иностранных делегаций

На этой неделе Молдову посетят несколько иностранных делегаций и лидеров стран.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 июн — Sputnik. С 10 по 12 июня в Кишиневе ожидают прибытия нескольких иностранных делегаций. По этой причине правоохранительные органы заявили о вводе ограничений доступа жителей и гостей столицы в некоторые общественные места. Запрет будет действовать в центре города и на улицах, ведущих к аэропорту.

Во вторник в Молдову прибудет президент Румынии Никушор Дан, который совершит свой первый рабочий визит в Кишинев. Как сообщили в администрации президента Молдовы, лидеры двух государств проведут разговор, после чего дадут совместную пресс-конференцию.

«Этот визит подтверждает глубокий и особый характер двусторонних отношений, основанных на исторических, культурных и языковых связях, и отражает общую приверженность укреплению и расширению двустороннего сотрудничества в интересах граждан на обоих берегах Прута», — говорится в заявлении пресс-службы главы государства.

Также ожидается приезд в Кишинев премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и вице-премьера, министра иностранных и европейских дел Словении Таньи Файон, которые посетят некоторые государственные учреждения Молдовы.

Кроме того в Молдову прибудет группа французских сенаторов, участвующих в парламентской группе дружбы Франция — Молдова. Французские сенаторы проведут встречи президентом Майей Санду, премьер-министром Дорином Речаном и министром труда и социальной защиты Алексеем Бузу.

Также будет проведен диалог со спикером парламента Молдовы Игорем Гросу и членами группы дружбы с Французской Республикой во главе с депутатом Марчелой Адам. После этого состоятся беседы с представителями фракции партии «Действие и солидарность» и фракции Блока коммунистов и социалистов. Группа сенаторов пробудет в Молдове до 12 июня.