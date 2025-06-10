Косметолог Тесленко назвала продукты, которые помогают сохранить здоровье кожи

Квалифицированный косметолог не просто возвращает коже тонус, сияние, но и работает с врачами других смежных специальностей — пациенты часто не понимают, почему ухудшилось состояние кожи, волос и ногтей, появилась апатия, изменились вкусовые привычки. Важно не просто подобрать оптимальные для кожи процедуры, но и корректировать питание, подбирать добавки и БАДы на основе анализов, обеспечивать телу хотя бы минимальную спортивную нагрузку и встраивать полезные привычки в свой привычный образ жизни.