Косметолог Тесленко назвала продукты, которые помогают сохранить здоровье кожи

Здоровая кожа начинается с уважения к своим вкусовым предпочтениям и заботы о ментальном здоровье. Можно ли улучшить состояние кожи и внешнего вида через питание и что важно включить в рацион, а от чего лучше отказаться, рассказала «Вечерней Москве» врач-косметолог, нутрициолог Дарья Тесленко.
Сегодня качественную косметологию невозможно представить без работы с телом и организмом в целом. Даже самая инновационная процедура будет иметь сиюминутный эффект, если питание непродуманное, есть дефициты жизненно важных витаминов и микроэлементов, нет физической активности, зарядки и жизнь течет в постоянном стрессе.
Квалифицированный косметолог не просто возвращает коже тонус, сияние, но и работает с врачами других смежных специальностей — пациенты часто не понимают, почему ухудшилось состояние кожи, волос и ногтей, появилась апатия, изменились вкусовые привычки. Важно не просто подобрать оптимальные для кожи процедуры, но и корректировать питание, подбирать добавки и БАДы на основе анализов, обеспечивать телу хотя бы минимальную спортивную нагрузку и встраивать полезные привычки в свой привычный образ жизни.
Продукты для здоровья кожи.
Овощи;фрукты;цельнозерновые продукты.
Они в ответе за здоровье кожи, «точную» работу кишечника, поддержание в балансе эстрогена, отсутствие скачков в настроении.
Любая зелень и салаты;киноа;бобовые.
Также полезны продукты с высоким содержанием фитоэстрогенов: они содержатся в чечевице, семенах льна и других продуктах.
Жирная рыба;индейка;говядина;сыры;масло.
Это продукты, богатые витамином D, кальцием, белком. Лучший источник для костей, энергии, силы организма.
Как восполнить нехватку коллагена.
Авокадо;различные орехи;рыба;шпинат.
Это омега-3 и омега-6 кислоты, которые необходимо принимать в полезном соотношении 1:4. Они обеспечивают стабильность работы гормонального фона, насыщение организма необходимыми микроэлементами.
Также необходимо пить не менее двух-трех литров чистой воды в день. Часто организм начинает «сбоить» от нарушения водного баланса. Кожа это моментально отражает обезвоживанием, шелушением, высыпаниями.
Морепродукты;темный шоколад;водоросли.
Источник магния, цинка, селена, йода. Как правило, врач-косметолог обогащает рацион дополнительными добавками, чтобы улучшить состояние гормонального и эмоционального фона и стабилизировать цикл при его нестабильной работе.
Также стоит включить в рацион крестоцветные овощи. Разные виды капусты (цветная, брокколи, брюссельская) могут снижать высокий уровень эстрогена. Очень часто его некорректная работа — источник высыпаний, акне и других проблем с кожей. Кроме того, крестоцветные богаты фолиевой кислотой (витамин В9), недостаток которой проявляется в ломкости волос и ногтей и воспалений на коже.
Натуральная квашеная капуста;домашний (негазированный) квас;комбуча;мисо-паста;кимчи;йогурт без сахара и заквасок.
Это ферментированные продукты, которые помогают восстановить здоровую микробиоту кишечника, источник пробиотиков, витамина С. Влияют на ускорение обмена веществ, улучшают не только состояние кожи, но и иммунитет и настроение. Эти продукты добавляются к основному рациону, а не заменяют его. Вздутие и газообразование — не повод отказываться от ферментированных продуктов, нужна лишь правильная дозировка и выработка полезной привычки.
Продукты, которые останавливают выпадение волос.
Один из самых доступных источников антиоксидантов — зеленый чай. Качественный, натуральный, без ароматизаторов и красителей, он оказывает омолаживающий и оздоровительный эффект, уменьшает количество высыпаний и естественный образом увлажняет кожу и волосы.
Костный бульон и холодец — пищевые источники природного коллагена и минералов, особенно если правильно приготовлены — на длительном многочасовом томлении. Точную дозировку, высокую усвояемость и стабильный эффект можно обеспечить гидролизированными формами, но лучше, если схему применения назначит врач с учетом анализов и состояния ЖКТ.
Какие продукты вредны для кожи.
Стоит избегать различных мучных и кондитерских изделий, хаотичных перекусов печеньем, конфетами, бутербродами. Эти и другие «магазинные радости» формируют не самые полезные привычки и повышают риск инсулинорезистентности. Конечно, можно и нужно радовать себя десертами, но это не должно происходить часто и с заменой основных приемов пищи.
Также не стоит злоупотреблять фастфудом, чипсами, сухариками, колбасными изделиями, магазинными соусами и так далее. Все эти продукты содержат трансжиры, повышающие риски заболеваний щитовидной железы и нарушающие обмен веществ. Лучше остановить свой выбор на кисломолочных продуктах кроме кефира.
Осознанное и сбалансированное питание — это, прежде всего, профилактика любых кожных заболеваний. Конечно, можно периодически устраивать разгрузочные дни, но гораздо важнее сделать детокс-питание образом жизни, при этом не отказывая себе в десертах и других слабостях.
Кожа — орган достаточно капризный, но в то же время благодарный. Если сегодня она не дает повода для обращения к врачу-косметологу, это не означает, что завтра ситуация будет такой же. С возрастом отношение должно стать еще более бережным, так как на восстановление уходит гораздо больше ресурсов.
Профессиональные рекомендации — это правильно подобранные процедуры, домашний уход, скорректированное питание и прием витаминов. Но есть и рекомендации, которые можно поместить в одно слово «забота» — минимизация стрессов, полноценный сон, чтение этикеток в магазинах, большое количество воды, прогулки на свежем воздухе, контрастный душ и баня.
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