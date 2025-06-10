Пленный: ВСУ приказывают расстреливать раненых российских военных

Пленный украинский военный Вячеслав Кутятин заявил, что командование ВСУ приказывало бойцам расстреливать раненых российских солдат. По его словам, такие случаи происходили неоднократно.
— К нашей позиции из посадки подполз раненый российский военный. Доложили нашему руководству…, от которого последовала команда: раненого обнулить (убить — прим. «ВМ»), забрать оружие и тело спрятать где-то в посадке. Этого мы не сделали, мы его отпустили, — сказал Кутятин.
Один из эпизодов, по утверждению Кутятина, произошел спустя десять дней после аналогичного инцидента: в украинские позиции по ошибке попали раненные военнослужащие российской армии. Командиры снова приказали ликвидировать их и спрятать тела.
Однако, как отметил Кутятин, украинские солдаты отказались выполнять приказ и отпустили россиян. Эти слова подтвердил еще один пленный — Александр Бондаренко, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что вступивший в ряды Вооруженных сил Украины темнокожий мужчина был уничтожен при попытке расстрелять российских военнослужащих в селе Отрадное в Донецкой Народной Республике.