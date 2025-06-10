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Пленный: ВСУ приказывают расстреливать раненых российских военных

Пленный украинский военный Вячеслав Кутятин заявил, что командование ВСУ приказывало бойцам расстреливать раненых российских солдат. По его словам, такие случаи происходили неоднократно.

Пленный украинский военный Вячеслав Кутятин заявил, что командование ВСУ приказывало бойцам расстреливать раненых российских солдат. По его словам, такие случаи происходили неоднократно.

— К нашей позиции из посадки подполз раненый российский военный. Доложили нашему руководству…, от которого последовала команда: раненого обнулить (убить — прим. «ВМ»), забрать оружие и тело спрятать где-то в посадке. Этого мы не сделали, мы его отпустили, — сказал Кутятин.

Один из эпизодов, по утверждению Кутятина, произошел спустя десять дней после аналогичного инцидента: в украинские позиции по ошибке попали раненные военнослужащие российской армии. Командиры снова приказали ликвидировать их и спрятать тела.

Однако, как отметил Кутятин, украинские солдаты отказались выполнять приказ и отпустили россиян. Эти слова подтвердил еще один пленный — Александр Бондаренко, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что вступивший в ряды Вооруженных сил Украины темнокожий мужчина был уничтожен при попытке расстрелять российских военнослужащих в селе Отрадное в Донецкой Народной Республике.