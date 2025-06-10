Пленный: ВСУ приказывают расстреливать раненых российских военных

— К нашей позиции из посадки подполз раненый российский военный. Доложили нашему руководству…, от которого последовала команда: раненого обнулить (убить — прим. «ВМ»), забрать оружие и тело спрятать где-то в посадке. Этого мы не сделали, мы его отпустили, — сказал Кутятин.