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12 июня в центре Екатеринбурга запретят продажу алкоголя

В Екатеринбурге в День России, 12 июня, будет ограничена продажа алкогольной продукции.

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Об этом говорится в постановлении главы города Алексея Орлова.

Алкогольную продукцию будет запрещено продавать с 10:00 до 15:00 во время проведения праздничного мероприятия «Хором славим Россию и города». Оно состоится в Историческом сквере Екатеринбурга.

Алкоголь не будут продавать предприятия, находящиеся в границах проспекта Ленина, улиц 8 Марта, Малышева, Горького, Толмачева, Первомайской, набережной Рабочей молодежи.

«МК-Урал» ранее писал, что в центре Екатеринбурга 7 и 8 июня в связи с проведением мотофестиваля «Движение» запретили продажу алкоголя.

Запрет на продажу спиртного действовал в квадрате улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев.