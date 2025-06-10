Паркинги появятся на первых этажах домов в Минске

Паркинги будут появляться на первых этажах домов в Минске, сказали на СТВ.
Такие изменения, касающиеся паркингов, содержаться среди новшеств указа о работе автостоянок и парковок.
В частности, по словам гендиректора гособъединения «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрея Зырянова, по решению городских властей в Минске паркинги будут обустраиваться на первых этажах.
— Первый этаж, мы надеемся, будет перепрофилироваться под паркинги, — прокомментировал он.
В итоге за счет аренды первого этажа автовладельцам будут предлагать не полностью возмещать, компенсировать расходы паркинга, а пользоваться ими за небольшую плату.
— Условно, практически бесплатно, 5−10 рублей, чтобы они заезжали и этим пользовались, — добавил чиновник.
Для реализации такого варианта сейчас ожидаются изменения в ПДД.