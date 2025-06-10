В Ростове-на-Дону 10 июня ожидаются дожди и +30 градусов

В среду, 10 июня, утром в городе ожидается дождь, а столбики термометров покажут до +26 градусов. Днем в донской столице также возможен кратковременный дождь, а температура воздуха составит +30 градусов. Вечером в Ростове-на-Дону осадков не ожидается, однако будет пасмурно. Столбики термометров покажут до +27 градусов. Ночью ожидается до +21 градуса.