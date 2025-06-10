Пакистанским дипломатам придется оплачивать ремонт московского трамвая: шесть лет тяжб

Как стало известно «МК», досадное ДТП произошло 28 июня 2019 года на пересечении Большой Татарской улицы и Садовнического проезда. Здесь столкнулись трамвай 3-го маршрута и автомобиль «БМВ» с дипломатическими номерами. Пострадавших не было, но инцидент примерно на 40 минут парализовал движение городского транспорта. Виновника установили быстро — им оказался водитель иномарки, который не уступил дорогу трамваю. Его привлекли к административной ответственности по статье 12.3 часть 2 КоАП и оштрафовали на 1000 рублей. Обычно за этим следует требование транспортной компании возместить ущерб, причиненный ДТП — стоимость ремонта вагона плюс компенсация за простой других трамваев. Но с этим возникли сложности. Водитель «БМВ» по каким-то своим соображениям не стал говорить, где он работает. Поэтому изначально все претензии Мосгортранса были адресованы к нему как к частному лицу. Но когда дело дошло до рассмотрения иска в Преображенском суде, объявился владелец машины — посольство Пакистана. И поскольку в момент ДТП шофер исполнял служебные обязанности, все финансовые проблемы должны были решать уже его работодатели.