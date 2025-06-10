Пакистанским дипломатам придется оплачивать ремонт московского трамвая: шесть лет тяжб

Московские транспортники одержали победу в затяжном споре с посольством Пакистана. Обычная авария в центре Москвы с участием машины дипмиссии и городского трамвая стала поводом для многолетнего судебного разбирательства.
Как стало известно «МК», досадное ДТП произошло 28 июня 2019 года на пересечении Большой Татарской улицы и Садовнического проезда. Здесь столкнулись трамвай 3-го маршрута и автомобиль «БМВ» с дипломатическими номерами. Пострадавших не было, но инцидент примерно на 40 минут парализовал движение городского транспорта. Виновника установили быстро — им оказался водитель иномарки, который не уступил дорогу трамваю. Его привлекли к административной ответственности по статье 12.3 часть 2 КоАП и оштрафовали на 1000 рублей. Обычно за этим следует требование транспортной компании возместить ущерб, причиненный ДТП — стоимость ремонта вагона плюс компенсация за простой других трамваев. Но с этим возникли сложности. Водитель «БМВ» по каким-то своим соображениям не стал говорить, где он работает. Поэтому изначально все претензии Мосгортранса были адресованы к нему как к частному лицу. Но когда дело дошло до рассмотрения иска в Преображенском суде, объявился владелец машины — посольство Пакистана. И поскольку в момент ДТП шофер исполнял служебные обязанности, все финансовые проблемы должны были решать уже его работодатели.
Процесс сильно затянулся, так как дипломаты пошли на хитрость. Они сделали упор на том, что с момента ДТП прошло уже более трех лет, а значит, истек срок давности по делу. Но московские юристы доказали, что сам факт причастности посольства Пакистана к истории с аварией следует отсчитывать не с момента столкновения, а с того дня, как в суд поступили сведения о месте работе шофера. Это произошло 7 июня 2022 года — на 21 день раньше, чем третья годовщина аварии. Так что дипломатам совсем немного повезло, и в итоге им, а не водителю пришлось нести ответственность за аварию.
Лишь на днях апелляционная инстанция Мосгорсуда утвердила решение в пользу транспортников: дипломаты выплатят за аварию 74 717 рублей 27 копеек в счет возмещения убытков, 63 940 рублей в счет возмещения других расходов и 2 441 рубль 52 копейки в счет возмещения государственной пошлины. Забавно, что водитель, которые первые три года в одиночку сражался с юристами, тоже попытался возместить судебные расходы — но не вполне удачно. Мужчине резонно заметили, что он сам скрывал факт работы в посольстве, а значит, по большому счету сознательно пошел на траты. Из запрошенных 127300 рублей суд согласился компенсировать только 15 тысяч.