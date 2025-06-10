Юрист Склянчук объяснил запрет ставить глухой забор на участке

Склянчук уточнил, что такие нормы пока юридически не закреплены, а значит штрафы за нарушение рекомендованных стандартов не предусмотрены. Эксперт отметил, что единого регламента высоты заборов нет, и решение вопроса лучше всего принимать совместно с соседями, учитывая интересы обеих сторон.