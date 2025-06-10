Юрист Склянчук объяснил запрет ставить глухой забор на участке

Установка глухого ограждения возможна лишь вдоль улиц, тогда как между участками высота глухого забора свыше 1,8 метров нежелательна и может привести к наложению штрафа в отдельных регионах страны. Об этом рассказал эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.
Склянчук уточнил, что такие нормы пока юридически не закреплены, а значит штрафы за нарушение рекомендованных стандартов не предусмотрены. Эксперт отметил, что единого регламента высоты заборов нет, и решение вопроса лучше всего принимать совместно с соседями, учитывая интересы обеих сторон.
Представительница Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, добавила, что существующие рекомендации содержатся в своде правил СП 53.13330.2019, однако никаких обязательных норм относительно высоты и типа забора этот документ не устанавливает.
— Он предусматривает, что по периметру участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2−1,8 метра, а устройство глухих ограждений разрешается со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков, — цитирует ее РИА Новости.
С 9 июня вступили в силу новые правила, согласно которым владельцы дачных участков не смогут закрыться от соседей сплошным забором.