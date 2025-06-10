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Юрист Склянчук объяснил запрет ставить глухой забор на участке

Установка глухого ограждения возможна лишь вдоль улиц, тогда как между участками высота глухого забора свыше 1,8 метров нежелательна и может привести к наложению штрафа в отдельных регионах страны. Об этом рассказал эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

Установка глухого ограждения возможна лишь вдоль улиц, тогда как между участками высота глухого забора свыше 1,8 метров нежелательна и может привести к наложению штрафа в отдельных регионах страны. Об этом рассказал эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук.

Склянчук уточнил, что такие нормы пока юридически не закреплены, а значит штрафы за нарушение рекомендованных стандартов не предусмотрены. Эксперт отметил, что единого регламента высоты заборов нет, и решение вопроса лучше всего принимать совместно с соседями, учитывая интересы обеих сторон.

Представительница Ассоциации юристов России Наталия Скрябина, добавила, что существующие рекомендации содержатся в своде правил СП 53.13330.2019, однако никаких обязательных норм относительно высоты и типа забора этот документ не устанавливает.

— Он предусматривает, что по периметру участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2−1,8 метра, а устройство глухих ограждений разрешается со стороны улиц, проездов и наружных ограждений участков, — цитирует ее РИА Новости.

С 9 июня вступили в силу новые правила, согласно которым владельцы дачных участков не смогут закрыться от соседей сплошным забором.