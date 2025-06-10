Предприниматели выступили против законопроекта о «российской полке»

Профильные ассоциации выступили против законопроекта о «российской полке», посчитав, что он нарушает интересы иностранных производителей, чья продукция уже локализована на территории России. Об этом говорится в письме на имя главы кабмина Михаила Мишустина от 27 мая.
Против инициативы высказались участники межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка, а также семь отраслевых объединений, представляющих производителей и поставщиков продуктов питания.
Отмечается, что в правительстве осведомлены о критике проекта, однако представители кабмина, Минпромторга, Минэкономразвития и ФАС воздержались от комментариев.
Если законопроект примут, торговые сети будут обязаны выделять отдельные полки для товаров, произведенных в России или странах ЕАЭС. Документ обсуждают с 2023 года, и, как заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, в ближайшее время его внесут на рассмотрение в Госдуму, передают «Ведомости».
Производители продовольственных товаров предупреждают Минпромторг, что предложенные им поправки в закон о стандартизации могут привести к повышению цен на продукты питания и сокращению ассортимента. «Вечерняя Москва» узнала, какие товары могут подорожать в первую очередь.