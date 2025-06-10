Предприниматели выступили против законопроекта о «российской полке»

Если законопроект примут, торговые сети будут обязаны выделять отдельные полки для товаров, произведенных в России или странах ЕАЭС. Документ обсуждают с 2023 года, и, как заявил глава Минпромторга Антон Алиханов, в ближайшее время его внесут на рассмотрение в Госдуму, передают «Ведомости».