Ефимов: более 260 тысяч рабочих мест появится в «Большом Сити»

Ранее Владимир Ефимов сообщил о начале строительства офисного комплекса в районе Беговой в рамках масштабного инвестиционного проекта. Вблизи Белорусского вокзала создается многофункциональный квартал, который будет включать деловые центры, парковки, магазины, спортивные объекты, парк и другие важные элементы инфраструктуры. Это позволит сформировать зону деловой активности на севере столицы и обеспечит появление дополнительных рабочих мест. Для реализации этого масштабного проекта город выделил девелоперу земельный участок площадью 0,57 гектара для строительства 48-этажного офисного комплекса.