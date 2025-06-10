Ефимов: более 260 тысяч рабочих мест появится в «Большом Сити»

В рамках амбициозного проекта по созданию новых центров деловой и общественной активности в различных районах Москвы, на территории «Большого Сити» к 2040 году будет создано более 260 тысяч новых рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Проект охватывает районы Хорошевский, Хорошево-Мневники и Пресненский, где планируется возвести современные офисные комплексы, инновационные бизнес-кластеры, высокотехнологичные логистические центры и комфортные пространства для работы и развития.
«Там планируется строительство более 21,8 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 11 миллионов — коммерческая застройка. Всего на территории более 815 гектаров к 2040 году появится более 260 тысяч рабочих мест», — отметил Владимир Ефимов.
Новые рабочие места создадут вдоль ключевых транспортных магистралей и рядом со станциями метро, а также вблизи развивающихся пересадочных узлов «Хорошевская», «Москва-Сити» и «Шелепиха».
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская подчеркнула, что развитие территории будет включать не только создание рабочих мест, но и модернизацию городской среды: расширение транспортной сети, строительство современных жилых комплексов, социальных объектов и спортивной инфраструктуры.
«Большой Сити» станет ключевым финансовым центром города с развитой инфраструктурой и уникальной застройкой. Реализация этого проекта обеспечит экономический рост и создаст новые перспективные рабочие места с удобной транспортной доступностью.
Директор Института Генплана Москвы Татьяна Гук добавила, что будут организованы безопасные пешеходные связи и масштабные градостроительные комплексы, которые станут домом для стартапов и технологических компаний, предлагающих разнообразные возможности трудоустройства.
Ранее Владимир Ефимов сообщил о начале строительства офисного комплекса в районе Беговой в рамках масштабного инвестиционного проекта. Вблизи Белорусского вокзала создается многофункциональный квартал, который будет включать деловые центры, парковки, магазины, спортивные объекты, парк и другие важные элементы инфраструктуры. Это позволит сформировать зону деловой активности на севере столицы и обеспечит появление дополнительных рабочих мест. Для реализации этого масштабного проекта город выделил девелоперу земельный участок площадью 0,57 гектара для строительства 48-этажного офисного комплекса.