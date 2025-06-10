В Новосибирске проверяют воду и песок на пяти пляжах

В Новосибирске официально открыли пляжи, однако купание пока под запретом. Об этом заявил мэр города Максим Кудрявцев на аппаратном совещании 10 июня. Он напомнил, что с наступлением лета тысячи горожан устремляются на Обь и Обское водохранилище, поэтому городские службы должны обеспечить полную безопасность на воде.
С 1 июня доступны пять пляжей: один в парке «Бугринская роща» на Оби и четыре на Обском водохранилище в парке «У моря Обского» — «Детский», «Галечный», «У моря Обского» и «Бумеранг». Все площадки оборудованы кабинками для переодевания, туалетами, спасательными и медпунктами. Установлены урны, зонты от солнца и щиты с правилами безопасности.
Пока купание запрещено — власти ожидают санитарное заключение Роспотребнадзора. Заявка направлена 3 июня. После получения разрешения, пляжи официально откроют для купания.
Сейчас в городе проходит месячник безопасности на воде. Установлены 160 знаков безопасности, проведено 63 патрулирования в запрещённых зонах.