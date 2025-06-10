В Новосибирске проверяют воду и песок на пяти пляжах

С 1 июня доступны пять пляжей: один в парке «Бугринская роща» на Оби и четыре на Обском водохранилище в парке «У моря Обского» — «Детский», «Галечный», «У моря Обского» и «Бумеранг». Все площадки оборудованы кабинками для переодевания, туалетами, спасательными и медпунктами. Установлены урны, зонты от солнца и щиты с правилами безопасности.