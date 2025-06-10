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В США арестовали основателя Evita и гражданина России Юрия Гугнина

Генпрокуратура США считает, что криптобизнесмен из РФ Юрий Гугнин мог быть причастен к отмыванию $530 млн.

Источник: Аргументы и факты

Власти США выдвинули обвинения против проживающего в Нью-Йорке гражданина России, основателя Evita Юрия Гугнина. Об этом сообщило Министерство юстиции Соединенных Штатов.

Россиянин был арестован и предстал перед судом в Нью-Йорке. По данным ведомства, подозреваемый также известен под псевдонимами Джордж Гугнин и Юрий Машуков. Ему 38 лет.

Следствие считает, что в период с июня 2023 года по январь 2025 года около 530 млн долларов, которые поступили из-за рубежа, были отмыты через американские банки и криптовалютные биржи с помощью Evita. При этом источник происхождения средств и цель транзакций скрывались.

По информации ФБР, криптовалютная компания использовалась как прикрытие для отмывания сотен миллионов долларов, принадлежащих находящимся под санкциями компаниям из России.

Гугнин якобы предоставлял ложную информацию биржам и банкам, отрицая связи с российскими компаниями. Однако значительная часть его клиентов находилась в РФ, уточнили в Минюсте США.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах арестовали граждан Китая, подозреваемых во ввозе опасного грибка.