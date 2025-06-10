В США арестовали основателя Evita и гражданина России Юрия Гугнина

Следствие считает, что в период с июня 2023 года по январь 2025 года около 530 млн долларов, которые поступили из-за рубежа, были отмыты через американские банки и криптовалютные биржи с помощью Evita. При этом источник происхождения средств и цель транзакций скрывались.