Mash: Опасные бактерии нашли в популярных мясных продуктах в России

В популярных купатах бренда «Мясницкий ряд» обнаружили опасные бактерии листерии, способные вызывать тяжелые инфекции, включая менингит и энцефалит. Особенно подвержены риску беременные женщины, пожилые люди, новорожденные и те, у кого ослаблен иммунитет. Об этом сообщает Mash со ссылкой на исследование Роскачества.