Mash: Опасные бактерии нашли в популярных мясных продуктах в России

В популярных купатах бренда «Мясницкий ряд» обнаружили опасные бактерии листерии, способные вызывать тяжелые инфекции, включая менингит и энцефалит. Особенно подвержены риску беременные женщины, пожилые люди, новорожденные и те, у кого ослаблен иммунитет. Об этом сообщает Mash со ссылкой на исследование Роскачества.
Кроме того, в продукции других производителей выявлены серьезные нарушения. Так, в купатах «Останкино» нашли сульфаниламид — антимикробное вещество, способное вызывать аллергию, тошноту, рвоту, неврит и негативно влиять на почки при превышении допустимых доз.
В колбасках и купатах брендов «Ближние горки», «Слово мясника», «Ашан», «Мясницкий ряд» и «Рестория» специалисты выявили незаявленный каррагинан — стабилизатор, который при чрезмерном употреблении может спровоцировать воспаление кишечника, язвы и нарушить обмен сахара.
На предприятии «Мясницкий ряд» уже провели дезинфекцию, а Россельхознадзор инициировал внеплановую проверку. Заводу «Останкино» выписан штраф, вручены предостережения, приостановлена декларация соответствия. Остальные компании пообещали провести собственные проверки и разобраться с поставщиками, передает Telegram-канал.
Ранее в Роскачестве рассказали, что в жаркую погоду создаются идеальные условия для быстрого размножения бактерий в продуктах. Чтобы избежать отравлений, необходимо соблюдать базовые правила хранения.