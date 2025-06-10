Предложен новый материал для кремниевых микросхем

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Сотрудники Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) предложили универсальные методы создания материалов для кремниевых микросхем, чтобы повысить их эффективность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Нижегородские ученые получили пленку с кремнием в гексагональной фазе. Материал позволит повысить энергоэффективность транзисторов, добиться увеличения тока при меньшем напряжении. Разработка улучшит характеристики базовых элементов микросхем и производительность процессоров», — сказала собеседница агентства, подчеркнув, что проект является уникальным не только для российской, но и для мировой науки.
По словам доцента кафедры квантовых и нейроморфных технологий физического факультета университета Лобачевского Антона Конакова, кремний в гексагональной фазе имеет особую кристаллическую структуру. «В определенных направлениях повышается проводимость материала, так что электрический ток будет выше. Обычно такие слои неустойчивы и легко превращаются в “обычный” кремний. Нам удалось стабилизировать гексагональную фазу. Это открывает новые перспективы для использования гексагонального кремния в промышленности», — пояснил Конаков.
Материал выращивается на подложке из обычного кремния и стабилизируется верхним слоем германия. Между ними формируется однородный и сплошной слой кремния в гексагональной фазе. Эта пленка может быть использована на крупных участках микросхем с большим количеством контактов. Авторы планируют адаптировать и масштабировать разработку для внедрения материала в российскую кремниевую микроэлектронику.
Автор разработки, доцент кафедры физики полупроводников, электроники и наноэлектроники физического факультета университета Лобачевского Николай Кривулин отметил, что, помимо технологий создания гексагональной фазы кремния, ученым удалось разработать ряд оригинальных систем для роста тонких пленок кремния и германия. «Эти решения тоже запатентованы. Их можно использовать для создания большого спектра материалов, например, для самых разных тонкопленочных структур, применяемых в микроэлектронной промышленности», — добавил Кривулин.
Проект реализован по федеральной программе «Приоритет-2030». Разработка запатентована при поддержке Центра трансфера технологий ННГУ.