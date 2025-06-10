Предложен новый материал для кремниевых микросхем

Материал выращивается на подложке из обычного кремния и стабилизируется верхним слоем германия. Между ними формируется однородный и сплошной слой кремния в гексагональной фазе. Эта пленка может быть использована на крупных участках микросхем с большим количеством контактов. Авторы планируют адаптировать и масштабировать разработку для внедрения материала в российскую кремниевую микроэлектронику.