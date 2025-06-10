Капельницы вместо пляжа: «‎Солнечная катастрофа» превратила в ад отдых десятков россиян в Турции

По словам отдыхающих, симптомы включают мучительный зуд, обширные покраснения, кожные высыпания по всему телу, а также головокружение и общую слабость. Ситуация усугубляется тем, что подобные случаи не считаются страховыми, вынуждая туристов оплачивать дорогостоящее лечение из своего кармана. Так, инфузионная терапия (капельница) в тяжёлых случаях обходится до 120 долларов.