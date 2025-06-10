Багреева: Москва реализовала более 8 тысяч коммерческих объектов за 5 лет

За пять лет, с мая 2020 года по май 2025-го года, Москва реализовала на городских торгах свыше 8,4 тыс. коммерческих помещений и зданий, в том числе с земельными участками, обшей площадью более 1,7 млн кв. м. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Заммэра напомнила, что предприниматели могут приобрести у Москвы как помещения, так и целые здания для своей деятельности. Большинство коммерческих объектов имеют свободное назначение, поэтому подходят для открытия практически любого бизнеса — от кафе и магазинов до медицинских и образовательных учреждений.
«Лидерами стали Центральный округ: здесь было продано 1,3 тысячи объектов, а также Западный и Восточный округа: в них с торгов ушло примерно по тысяче зданий и помещений. Всего участие в аукционах приняли более 54 тысяч физических и юридических лиц», — сообщила Мария Багреева.
Самым крупным объектов, который реализовали на городских торгах за последние пять лет, стал комплекс зданий из реализованных на торгах объектов за пять лет стал комплекс их трех зданий общей площадью более 25 тыс. кв. м, расположенных в Большом Черкасском переулке и на Никольской улице. Самый маленький объект — нежилое помещение площадью 1,5 квадратов на проспекте Маршала Жукова.
По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в среднем на одно помещение на торгах претендуют семь участников, на здание — пять, однако есть лоты, привлекающие десятки претендентов.
«Среди самых популярных лотов за последние пять лет — нежилое помещение в районе проспекта Вернадского. За объект площадью 45,4 квадратного метра в доме 28, строение 1, на улице Удальцова боролись сразу 74 участника», — рассказал Пуртов.
Напомним, что Москва выставляет на торги различное имущество на Инвестиционном портале Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуются фотографии, документация, условия и форма реализации лотов и другая информация.