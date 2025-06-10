Багреева: Москва реализовала более 8 тысяч коммерческих объектов за 5 лет

Самым крупным объектов, который реализовали на городских торгах за последние пять лет, стал комплекс зданий из реализованных на торгах объектов за пять лет стал комплекс их трех зданий общей площадью более 25 тыс. кв. м, расположенных в Большом Черкасском переулке и на Никольской улице. Самый маленький объект — нежилое помещение площадью 1,5 квадратов на проспекте Маршала Жукова.