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В Самарской области стартовали состязания среди работающей молодежи

Речь идет о региональных соревнованиях проекта ПФО «МолоТ». Заявки подали крупные промышленные организации.

Качество жизни в вашем регионе

Речь идет о региональных соревнованиях проекта ПФО «МолоТ». Заявки подали крупные промышленные организации.

Молодые специалисты поборются в интеллектуальном и профориентационном конкурсах, спортивных состязаниях и по военно-спортивной подготовке, семейной эстафете.

Также впереди — мини-футбол, волейбол, бег, шахматы, комбинированный марш-бросок. При этом 9 июня на лыжной базе «Чайка» прошли соревнования по спортивному ориентированию.

«Целью состязаний является создание условий для самореализации работников предприятий реального сектора. Победители представят 63-й регион на окружных соревнованиях в Перми в августе», — уточнила врио замминистра труда, занятости и миграционной политики области Юлия Бренер.

Итоги подведут 27 июня в Струковском саду. А на днях писали, что на лето трудоустроили почти 1,5 тыс. подростков Самарской области.

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